روسيا: أنقذنا المدنيين بتحذيراتنا من استفزازات كييف

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بلاده أنقذت أرواح المدنيين عندما حذرت من استفزازات كييف في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال شولغين إن “روسيا منعت تنفيذ خطط نظام كييف الكارهة للبشر وأنقذت أرواح المدنيين بعد أن حذرت في وقت مبكر من الاستفزازات الوشيكة في جنوب شرق أوكرانيا” مضيفا أن بلاده “حذرت الدول الغربية من خطورة انغماس نظام كييف في مغامراته التي تنطوي على عواقب وخيمة”.

وأشار شولغين بهذا الصدد إلى بيان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كانون الأول 2021 حول استيراد حاويات بمواد كيميائية سامة إلى بعض مناطق أوكرانيا وعلى وجه الخصوص إلى منطقة دونباس بواسطة القوميين الأوكرانيين وبمساعدة موظفي الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية.

وأشار شولغين إلى أن مسؤولي الدول الغربية من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة حول الاستفزازات الكيميائية الروسية المزعومة فإنهم في الواقع يباركون للمتطرفين الأوكرانيين ممارساتهم.

إلى ذلك أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن الوكالة نجحت في تنظيم حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا حول الأمن النووي في أوكرانيا.

وقال غروسي للصحفيين في فيينا “هدفنا الرئيسي كان إقامة الحوار المباشر على المستوى العالي ومن المهم جدا نقل الرسائل حول الخطوات المقترحة وتم تحقيق ذلك”.

وجاء ذلك في أعقاب زيارة غروسي لمدينة أنطاليا التركية حيث التقى بوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا وأعضاء الوفدين الروسي والأوكراني لمناقشة الأمن النووي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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