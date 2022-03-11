الاتحاد الأوروبي يستبعد قبول انضمام أوكرانيا

باريس-سانا

استبعد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الجارية حاليا في فرنسا تلبية طلب أوكرانيا الانضمام الاستثنائي للتكتل.

ونقلت اسوشييتد برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن “على الاتحاد الأوروبي إرسال إشارة قوية لدعم أوكرانيا” على حد تعبيره لكنه استبعد في الوقت نفسه احتمال انضمامها إلى التكتل في أي وقت قريب.

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه أخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “لا يمكن الإسراع فيه”.

وكانت سلطات كييف ألحت في وقت سابق على الأتحاد الأوروبي بقبول انضمامها بشكل استثنائي إلى التكتل.

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