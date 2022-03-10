روسيا تفتح من جانب واحد ممرات إنسانية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن موسكو ستفتح من جانب واحد ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح غد.

وقال ميزنتسيف: “ستفتح روسيا من جانب واحد ممرات إنسانية دون موافقة الطرف الآخر” مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إبلاغ السلطات الأوكرانية بذلك.

وأضاف إن “الأمن مكفول في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية ونطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على الأرض العمل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لإبلاغ سكان أوكرانيا بهذه المبادرة الروسية”.

وأوضح ميزينتسيف أنه “لا يزال أكثر من 7 آلاف مواطن من 21 دولة محتجزين كرهائن من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين” مبيناً أن الجانب الأوكراني لايستجيب لمناشدات البلدان لإنقاذ مواطنيها.

ولفت إلى أن “المتطرفين في أوكرانيا يواصلون القتل والتعذيب واحتجاز أكثر من 4.5 ملايين مدني دروعاً بشرية وأن السلطات الأوكرانية تهدد بقتل أقارب من يحاولون المغادرة إلى روسيا”.

من جهته قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الممرات الإنسانية في منطقة ماريوبول متوقفة لأن كييف لا تهتم بالمدنيين.

وقال بوشلين للقناة الأولى الروسية إن “السلطات الأوكرانية أهملت المدنيين وتركز على أهداف أخرى”.