لقاء تضامني مع روسيا في العاصمة اللبنانية

بيروت-سانا

أقامت حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” لقاء تضامنيا حاشداً مع روسيا في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “يوم الوفاء لروسيا” بحضور فعاليات حزبية وسياسية واجتماعية لبنانية وفلسطينية.

وألقى منظم اللقاء العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين كلمة أمام اللقاء أكد فيها أن روسيا كانت دائماً تقف مع القضايا المحقة لأمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومع صمود سورية في مواجهة أعداء الأمة مشدداً على أن الوقوف اليوم مع روسيا يأتي من منطلق وطني ولمواجهة الهيمنة الأميركية.

بدوره نوه أمين عام حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري في كلمة له بمواقف روسيا في مساندة سورية بمواجهة الحرب الكونية التكفيرية الإرهابية عليها لافتاً إلى أننا نقف مع روسيا لتحطيم العنجهية الأميركية وإلغاء الأحادية القطبية.

وألقى كل من المحامية بشرى الخليل والصحافي الدكتور حسن حمادة والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد شارل أبي نادر والأستاذ الجامعي والباحث الاستراتيجي الدكتور جمال واكيم كلمات اعتبرت أن العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس تأتي في سياق الدفاع المشروع عن الأمن الاستراتيجي للاتحاد الروسي في مواجهة التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة الأميركية والغرب الاستعماري وحلف الناتو والإرهاب العالمي كله.

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