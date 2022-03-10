وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

زار وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية اليوم الجناح السوري في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وأجرى الوفد الذي ضم كلاً من مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية رافاييل سوليماو وتنفيذي الأعمال الدولية للغرفة نوري دويدري جولة في أقسام الجناح المتنوعة ومنها قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية واطلعا على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية وفرص للتعاون بين البلدين.

من جهته أشار السفير الدكتور غسان عباس المفوض العام للجناح السوري في “إكسبو 2020 دبي” إلى أن المشاركة السورية في المعرض تعد فرصة لتعريف العالم بالحضارة والثقافة السورية وبالفرص الاقتصادية في سورية وبأهم القطاعات المنتجة ومنها الصناعات الغذائية والسياحة والإنتاج الفني والصحة والبنى التحتية وغيرها.

ولفت السفير عباس إلى أن زيارة وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية تتيح التعرف على الفرص التجارية والاقتصادية المتنوعة المتاحة للشركات السورية في البرازيل معرباً عن شكره وفد الغرفة على دعوته الشركات السورية للمشاركة بالمنتدى العربي البرازيلي الذي سيقام مطلع الصيف المقبل.

حضر الزيارة مدير الجناح السوري المهندس خالد الشمعة والمنسق التجاري مناف عرنوس وعدد من فريق عمل الجناح السوري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام دولي واسع بالمشاركة السورية في “إكسبو 2020 دبي” إذ شهد الجناح زيارة عدد من وفود الدول منذ انطلاق فعاليات المعرض في بداية شهر تشرين الأول 2021.