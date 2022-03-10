100 شركة صناعية في سوق العيلة ضمن فعاليات مهرجان صنع بسورية في دوما

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات سوق العيلة ضمن مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بدورته الـ 133 والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق وجمعية الوفاء التنموية وذلك في مدينة دوما بريف دمشق.

محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران أشار في تصريح للصحفيين إلى أهمية هذه الفعالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين لافتاً إلى أن العديد من المهرجانات ستنطلق في بعض مدن ريف دمشق كالنبك وداريا.

بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى بين أن التعاون مع غرفة صناعة دمشق وغرفة تجارة الريف يهدف إلى إيصال مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صنع في سورية طلال قلعه جي أكد أهمية انطلاق المهرجان في مدينة دوما باعتبارها من أحد أهم مدن الريف والتي تسعى الغرفة من خلالها لدعم الأهالي.

كنانة محمد مشرفة الترويج في شركة للمواد الغذائية بينت أن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها شركتها بالمهرجان ضمن مدينة دوما مشيرة إلى أنهم يقدمون حسومات تصل إلى 25 بالمئة مع وجود حركة جيدة.

وأوضح وسيم عرب من إحدى شركات البن المشاركة انهم يقدمون حسومات تصل إلى 30 بالمئة بينما بين مدير شركة ملابس أنهم يشاركون بالمهرجان منذ عشر سنوات ويقدمون حسومات على منتجاتهم بنسبة 50 بالمئة مع انتهاء الموسم.

وتضمن المهرجان قسماً لأصحاب المشاريع الصغيرة حيث بينت أمورة ملاعب مصممة إكسسوارات أنها بدأت مشروعها في منزلها وتشارك منذ سنوات بهذا المهرجان لتسويق منتجاتها إضافة للتسويق عبر الإنترنت فيما بينت نورما الصالح أنها تشارك بمنتجات يدوية من إنتاجها منذ عشر سنوات حيث لاقت منتجاتها إقبالاً من قبل الناس.

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