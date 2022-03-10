موسكو: إحاطة إعلامية حول العملية العسكرية بأوكرانيا لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية

موسكو-سانا

قدم الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم إحاطة إعلامية لرؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدة في موسكو حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنه “تم خلال الإحاطة تقديم شرح واف للدبلوماسيين حول أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة الجارية لضمان الحد من العسكرة وإزالة النزعة النازية من أوكرانيا وحماية شعب دونباس الذي طالت معاناته والقضاء على التهديد المنبثق من الأراضي الأوكرانية للأمن القومي لروسيا”.

وأضاف البيان إنه “تم إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بضمان أمن السكان المدنيين في أوكرانيا وتنظيم وتشغيل الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين” مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية وبالتنسيق مع الإدارات الروسية الأخرى تقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لمواطني ودبلوماسيي الدول في الخروج الآمن من أوكرانيا.