كانغ خلال لقائه سفير سورية في كوريا الديمقراطية: علاقات بلدينا متجذرة وتتطور باستمرار

بيونغ يانغ-سانا

أقامت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية حفلاً وداعياً للسفير تمام سليمان بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لسورية في بيونغ يانغ الذي بدوره نقل لنائب رئيس الهيئة تحيات السيد الرئيس بشار الأسد الى رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ اون.

وعبر نائب رئيس الهيئة كانغ يون سوك عن شكره لسورية قيادة وشعباً لدعمها المستمر لكوريا الديمقراطية ومواقفها وقال: إن القيادة الحكيمة للرئيس الأسد هي التي صانت الأرض السورية من الهيمنة الأمريكية مشيراً إلى عمق العلاقات المتجذرة التي تربط البلدين الصديقين عبر التاريخ والتي تتطور باستمرار.

وقلد المسؤول الكوري الديمقراطي السفير سليمان وسام الصداقة تقديراً لجهوده في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد السفير سليمان أن العلاقات بين كوريا الديمقراطية وسورية هي أنموذج متقدم للعلاقات الثنائية المبنية على الإرادة الوطنية المستقلة للشعبين الصديقين في البلدين وفي مواجهة المخططات الإمبريالية الأمريكية التي تستهدف إخضاع الدول لهيمنتها.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد الخارجي ورئيس جمعية الصداقة الكورية السورية ورئيس الجانب الكوري في اللجنة المشتركة الكورية السورية يونغ جونغ هو.

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