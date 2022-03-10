الضحاك: سورية تخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ودمرت مرافق إنتاجها وحرصت على معالجة بعض النقاط العالقة عبر تعاونها مع المنظمة لإغلاق هذا الملف نهائياً