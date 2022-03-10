الضحاك: بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الحظر تتبع أساليب عمل خاطئة وخطيرة وتعتمد (مصادر مفتوحة) وما يردها من الإرهابيين ورعاتهم ما قادها إلى نتائج غير صحيحة وتقويض مصداقيتها