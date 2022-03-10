الضحاك: بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الحظر تتبع أساليب عمل خاطئة وخطيرة وتعتمد (مصادر مفتوحة) وما يردها من الإرهابيين ورعاتهم ما قادها إلى نتائج غير صحيحة وتقويض مصداقيتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب موريتاني وشبكة المجتمع المدني المغاربي: نقف إلى جانب سورية
2022-03-10
كاتب كويتي: نستذكر مواقف سورية مع الكويت وآن الآوان لتعود العلاقات
2022-03-10
إيران تندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2022-03-09
حزبا البعث العربي والشيوعي الكوبي يؤكدان ضرورة التعاون لمواجهة تحديات البلدين المشتركة
2022-03-09
إيران تدعو منظمة حظر الأسلحة إلى الاهتمام باعتبارات وحقوق سورية
2022-03-09
السفير عطية: واشنطن وحلفاؤها مستمرون في تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2022-03-08
مباحثات سورية عراقية في بغداد لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التغيرات المناخية
2022-03-08
محليات
118 جريحاً ينضم لمشروع جريح الوطن وصرف تعويضاتهم بدءاً من 16 آذار الجاري
2022-03-10
أجواء باردة جداً غداً وثلوج على 1100 متر
2022-03-10
وقفة تضامنية لطلبة جامعة حلب دعماً ووفاءً لروسيا الاتحادية
2022-03-10
المعروضات التراثية والمشغولات اليدوية تبهر زوار مدينة الشيخ بدر
2022-03-10
اتحاد الصحفيين يطلق تقريره الأول بخصوص الحريات الإعلامية
2022-03-10
ندوة سياسية بمناسبة ذكرى تأسيس الرابطة السورية للأمم المتحدة
2022-03-10
إصابة ثلاثة ضباط و4 عناصر أثناء مداهمة وكر عصابة تهريب أشخاص في حمص
2022-03-10
رياضة
الوثبة يلتقي الطليعة وتشرين يواجه الشرطة في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-10
فنية حمص للشطرنج تقيم بطولة المحافظة للرجال
2022-03-10
أبطاله واعدون في لعبة الكاراتيه.. نادي شقا يتألق في بطولات الجمهورية
2022-03-10
مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-03-10
ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-03-10
الجزائري رياض محرز يتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي
2022-03-09
الصينية تشانغ تتوج بذهبية التزلج الألبي في دورة الألعاب البارالمبية
2022-03-09
اقتصاد
الزراعة العراقية وأكساد تبحثان التعاون في مكافحة التصحر
2022-03-10
ميدفيدف للشركات الأجنبية المغادرة لروسيا: عودتكم لن تكون سهلة
2022-03-10
صرف أكثر من 192 مليون ليرة للمزارعين المتضررين من التنين البحري بطرطوس
2022-03-10
ارتفاع أسعار الذهب
2022-03-10
مزارع يؤسس مشروعاً لإنتاج السماد العضوي بريف اللاذقية
2022-03-10
غاز بروم تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد
2022-03-10
خطوات فاعلة لنشر ثقافة الزراعة العضوية بالسويداء
2022-03-10
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الشريط الأخباري
وقفة تضامنية لطلبة جامعة حلب دعماً ووفاءً لروسيا الاتحادية
إقبال متزايد من المطلوبين على مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة
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لحظة بلحظة… اليوم الخامس عشر للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس
كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين و41 ألف شخص في العالم
53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 175 حالة ووفاة 3
المقداد يستقبل وفد المنظمة الدولية للهجرة ويبحث معه سبل تفعيل عملها في سورية
وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا-فيديو
الضحاك: بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الحظر تتبع أساليب عمل خاطئة وخطيرة وتعتمد (مصادر مفتوحة) وما يردها من الإرهابيين ورعاتهم ما قادها إلى نتائج غير صحيحة وتقويض مصداقيتها
2022-03-10
2022-03-10
sami
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الضحاك: سورية تخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ودمرت مرافق إنتاجها وحرصت على معالجة بعض النقاط العالقة عبر تعاونها مع المنظمة لإغلاق هذا الملف نهائياً
انظر ايضاً
الضحاك: نجاح منظمة الحظر لا يتحقق بممارسة ضغوط وفرض إملاءات عليها أو تسييس عملها بل بإجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل الخاطئة لأمانتها الفنية
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