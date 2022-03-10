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الضحاك: بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الحظر تتبع أساليب عمل خاطئة وخطيرة وتعتمد (مصادر مفتوحة) وما يردها من الإرهابيين ورعاتهم ما قادها إلى نتائج غير صحيحة وتقويض مصداقيتها

2022-03-10

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الضحاك: نجاح منظمة الحظر لا يتحقق بممارسة ضغوط وفرض إملاءات عليها أو تسييس عملها بل بإجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل الخاطئة لأمانتها الفنية

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