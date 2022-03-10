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نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وتسييس ما يسمى “ملف الكيميائي” في سورية

2022-03-10

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الضحاك: نجاح منظمة الحظر لا يتحقق بممارسة ضغوط وفرض إملاءات عليها أو تسييس عملها بل بإجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل الخاطئة لأمانتها الفنية

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