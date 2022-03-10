نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وتسييس ما يسمى “ملف الكيميائي” في سورية