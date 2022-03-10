بوتين:أسعار الطاقة في دول الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أسعار الطاقة في دول الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم للمواقف وروسيا ليست مسؤولة عن ذلك.

وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة اليوم: إن الغرب يشن حرباً اقتصادية على بلادنا وسنتخذ الإجراءات لمواجهة ذلك موضحاً أن روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة.

وأضاف بوتين: أما بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا واقتصادها فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم.. بشكل عام العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم.

وأوضح بوتين أن الغرب يخدع شعوبه والعقوبات المفروضة على روسيا غير شرعية وقال: إننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة.. ولا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا فهم يخدعون مواطنيهم.

وانتقد بوتين قرار نظيره الأمريكي جو بايدن وقف واردات النفط الروسية وقال: إن الولايات المتحدة تطرق اليوم أبواب دول تقع في قائمة عقوباتها طلباً للنفط.. متسائلاً عن السبب الذي دعا واشنطن لفرض عقوبات على هذه الدول في السابق.

من جهته قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين: إننا نتعامل مع العقوبات الغربية وفق خطط محددة ونعمل على تقليل آثارها على المواطن الروسي.

وأوضح ميشوستين أن الحكومة الروسية تقترح إنشاء إدارة خارجية في الشركات في حال أغلق المالكون الأجانب الإنتاج مشيراً إلى أن المهمة الرئيسية في هذه الحالة ستكون هي الحفاظ على الوظائف في وقت تعلن فيه معظم الشركات تعليقا مؤقتاً مع الحفاظ على الوظائف والأجور.

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