الحزب الحاكم في الهند يفوز بانتخابات تشريعية مهمة

نيودلهي-سانا

فاز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بالانتخابات التشريعية في أربع ولايات هندية وخسر في ولاية واحدة بعد فرز الأصوات الأولية.

وتشير النتائج إلى فوز الحزب في كل من ولاية أوترا براديش ومانيبور وغوا واتراخاند بينما خسر ولاية البنجاب لصالح حزب “ام ادمي” الاجتماعي والذي حقق أغلبية في المجلس التشريعي.

ونوه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بهذه النتائج الإيجابية لأداء الحزب وثقة الناخب الهندي به.

وتعد ولاية اوترا براديش الأهم من حيث الكثافة السكانية وسيساعد فوز الحزب فيها في رسم معالم المرحلة القادمة على جميع الاصعدة وسيؤشر لأداء الحزب في الانتخابات المركزية القادمة عام 2024.

في المقابل مني حزب المؤتمر الوطني بزعامة راهول غاندي بفشل ذريع في الولايات الخمس وسط انتقادات شديدة لأداء الحزب الذي حكم الهند أكثر من خمسين عاماً منذ الاستقلال وبدأت شعبيته تتلاشى بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عام 2014.

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