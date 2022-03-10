كيف تجاوزت دهانات أمية الصعوبات التسويقية وباعت بقيمة مليار ليرة؟

دمشق-سانا

كشف مدير الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات “أمية” مازن البطرس عن أن حجم مبيعات الشركة يتجاوز المليار ليرة منذ بداية العام الجاري متخطية الصعوبات التسويقية ومستحوذة على الحصة السوقية الأكبر في السوق المحلية.

الكيميائي البطرس بين لـ سانا أن الشركة حققت هذه النتائج بفضل الجودة العالية لمنتجاتها وأسعارها التي تقل عن أسعار السوق بنسبة تتجاوز الـ 40 بالمئة وقال: هناك طلب متزايد عليها رغم فترة الركود التي تمر بها كل الشركات المماثلة عادة في فصل الشتاء إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر مدير أمية ان عدم إجراء أي تعديلات على أسعار الشركة منذ عام تقريباً وضبط الهدر بعوامل الطاقة والمواد الأولية والمصاريف الإدارية رفع قدرة منتجاتها التنافسية ومكنها من التدخل الايجابي بقوة في السوق المحلية وتأمين كل الأصناف من مادة الدهانات بالجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية العالية وبأفضل الأسعار لكل الجهات العامة والسوق المحلية.

وأشار البطرس إلى أن الشركة تواجه عدداً من الصعوبات المتمثلة بنقص العمالة الفنية والاختصاصية والعادية وقدم الآلات وانتشار العديد من المنتجات التجارية المخالفة للمواصفات القياسية السورية في الأسواق ولجوء المواطنين لاستخدامها بسبب انخفاض سعرها إلى جانب عزوف العارضين عن التقدم إلى المناقصات بسبب صعوبة تحصيل مستحقاتهم المصرفية وقلة توفر المواد الأولية في السوق.

أحمد سليمان

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