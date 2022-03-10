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صرف تعويضات الجرحى لكانون الثاني وشباط ابتداء من 16 آذار الجاري

2022-03-10

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن عن تحويل التعويضات الشهرية “الرواتب” عن شهري كانون الثاني وشباط إلى حسابات جرحى القوات الرديفة والموطنة في المصارف لاستلامها ابتداء من الأربعاء الموافق لـ 16 من آذار.

ودعا المشروع في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك الجرحى الذين صححت حساباتهم الخاطئة أيضاً لاستلام تعويضاتهم الشهرية المستحقة بدءاً من الموعد ذاته.

وأوضح المشروع أن تحويل التعويضات الشهرية يجري تباعاً من تاريخه وحتى يوم الأربعاء حيث تكتمل عملية التحويل بشكل نهائي.

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