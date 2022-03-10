تكلفته تتجاوز 6ر1 مليار ليرة… البناء والتعمير تنفذ مشروعاً رائداً لدعم مياه سكرة بريف حمص

حمص-سانا

ينفذ فرع شركة البناء والتعمير بحمص مشروع دعم مياه بلدة سكرة الواقعة شرق مدينة حمص الذي يغذي ثلاث عشرة قرية بالمياه الصالحة للشرب بعد معاناة طويلة من نقص شديد بمياه الشرب بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وحول أهمية المشروع أوضح المهندس علي حسن مدير فرع الشركة بحمص في تصريح لـ سانا أن المشروع من المشاريع الرائدة والمهمة ويعد من أكبر المشاريع التي ينفدها الفرع على مستوى المحافظة بتكلفة تتجاوز 6ر1 مليار ليرة لتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز العام.

وبين حسن أن المشروع يشمل ضخ المياه من الآبار المحفورة أو التي يتم حفرها حالياً في منطقة سكرة والقرى المحيطة إلى خزان عال سعة ثلاثمئة متر مكعب بارتفاع خمسة وعشرين متراً لتغذية قرى الحراكي تلشنان ، شتاية، أبو دالي ،الثابتية ، تل أحمر ، فطيم العرنوق.

من جانبه نوه المهندس علي خليل مدير تنفيذ المشاريع في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص بأهمية المشروع كونه يدعم واقع الإرواء ويسعى لتحسين حصة الفرد وزيادة ساعات التخديم حيث تستفيد منه ثلاث عشرة قرية تعاني من قلة المياه نتيجة عدم كفاية المصادر المائية فيها لافتاً إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع وتجاوزت نسبة التنفيذ50 بالمئة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع احدى المنظمات المانحة لتمويل المرحلة الثانية للمشروع والتي تتضمن تنفيذ خط اسالة بحدود اثنين وعشرين كيلو متراً.

ويعاني الأهالي في المنطقة من شح المياه حيث وصل دور توزيع حصة المياه إلى أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب قدم شبكة المياه فيها.

حنان سويد-رشا محرز

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