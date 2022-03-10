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لافروف: لا نريد دولة نازية قرب حدودنا وأهم أهدافنا نزع السلاح من أوكرانيا

2022-03-10

أنطاليا-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تريد وجود دولة نازية قرب حدودها ومن أهم أهداف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو نزع سلاحها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا اليوم: ندعم كل أنواع الاتصالات مع الجانب الأوكراني بهدف تحقيق التسوية ومبادرتنا لفتح ممرات إنسانية يومياً تبقى قائمة.

وحذر لافروف من تقديم مزيد من الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا مشدداً على أنه “يشكل تهديداً لدول عدة وعلى من يزود أوكرانيا بالأسلحة أن يتحمل مسؤولية ما يقوم به”.

وتابع لافروف: إن دار الولادة في ماريوبل خالية من المرضى والموظفين، والمبنى تحول إلى قاعدة للمتطرفين منذ زمن.

يتبع…

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