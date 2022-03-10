إضراب في جبل المكبر بالقدس احتجاجاً على هدم الاحتلال المنازل

القدس المحتلة-سانا

عمّ الإضراب بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة احتجاجاً على سياسة التهجير القسري وهدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي البلدة.

وذكرت وكالة وفا أن المحال التجارية أغلقت أبوابها استجابة لدعوة لجنة حراك جبل المكبر ضمن برنامج فعاليات أسبوعية للتضامن مع أهالي البلدة وخاصة أصحاب المنازل المهددة بالهدم.

وأوضح ابراهيم بشير صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم أن الفعاليات تأتي تأكيداً على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس في الوقت الذي توسع فيه عمليات الاستيطان.

وتهدد سلطات الاحتلال بهدم 800 منزل في بلدة جبل المكبر لإقامة 500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في البلدة .

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