إصابة فلسطيني واعتقال 33 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة وثلاثون آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة شاب واعتقال اثنين آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد في القدس المحتلة ومخيم عايدة في بيت لحم ويبرود وبيتين وبيت ريما في رام الله ويطا والسموع في الخليل وكفل حارس في سلفيت وعزون في قلقيلية واعتقلت واحداً وثلاثين فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس واحداً وعشرين فلسطينياً في الضفة الغربية.

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