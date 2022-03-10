10 آذار 1814- إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من معركة “لاون” في فرنسا

دمشق-سانا
1220-سقوط مدينة بخارى أمام قوات المغول بقيادة جنكيز خان بعد حصار دام ثلاثة أيام.
1814- إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من معركة “لاون” في فرنسا.
1906- بريطانيا تنزل البارجة الحربية دريدنوت إلى البحر في ميناء بورتسموث وهي أول سفينة في العالم مزودة بمحركات توربينية.
1910- إلغاء الرق في الصين.
من مواليد هذا اليوم…
1854- القيصر ألكسندر الثالث.. إمبراطور روسيا السابع عشر في الإمبراطورية الروسية.
1923- فال فيتش عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.
1947- كيم كامبل رئيسة وزراء كندا.
من وفيات هذا اليوم…
966- سيف الدولة الحمداني.. أبرز أمراء الدولة الحمدانية.
1792- جون ستيوارت رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1942- وليم هنري براغ عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.
1966- فريتس زيرنيكه عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.
2004- زكي ناصيف، ملحن ومغن لبناني.