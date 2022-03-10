SCS-NET
عــاجــل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: نسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا ولم ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء

10 آذار 1814- إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من معركة “لاون” في فرنسا

2022-03-10

دمشق-سانا

1220-سقوط مدينة بخارى أمام قوات المغول بقيادة جنكيز خان بعد حصار دام ثلاثة أيام.

1814- إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من معركة “لاون” في فرنسا.

1906- بريطانيا تنزل البارجة الحربية دريدنوت إلى البحر في ميناء بورتسموث وهي أول سفينة في العالم مزودة بمحركات توربينية.

1910- إلغاء الرق في الصين.

من مواليد هذا اليوم…

1854- القيصر ألكسندر الثالث.. إمبراطور روسيا السابع عشر في الإمبراطورية الروسية.

1923- فال فيتش عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.

1947- كيم كامبل رئيسة وزراء كندا.

من وفيات هذا اليوم…

966- سيف الدولة الحمداني.. أبرز أمراء الدولة الحمدانية.

1792- جون ستيوارت رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1942- وليم هنري براغ عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1966- فريتس زيرنيكه عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

2004- زكي ناصيف، ملحن ومغن لبناني.

انظر ايضاً

7 آذار 1996- انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة

دمشق-سانا 161- وفاة الامبراطور أنطونيوس بيوس وتولي ابنيه بالتبني ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيرسوس الحكم. 1849- …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved