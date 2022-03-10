روسيا تطالب واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي

واشنطن-سانا

دعا سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف السلطات الأمريكية إلى الوقف الفوري للأنشطة البيولوجية العسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق واصفا تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية لروسيا بانتهاك الاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية بالمتوترة والنزقة.

وقال أنتونوف وفقاً لوكالة نوفوستي “إن مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل السلطات الأمريكية تشهد على قلق البيت الأبيض الجدي بشأن الكشف عن حقيقة العمل الجاري في البرنامج البيولوجي العسكري بالقرب من حدود روسيا بتمويل أمريكي”.

وشدد السفير على أن الوقت قد حان لتقوم واشنطن بتسريع عملية تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية الموجودة لديها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد الولايات المتحدة بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: “تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في الـ 24 من شباط وكان هذا التدمير الطارئ ضرورياً لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين الماضي أنه تم التعامل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

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