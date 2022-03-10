ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء المئات

جاكرتا-سانا

ثار بركان ميرابي في إندونيسيا الليلة الماضية وقذف حمماً ورماداً ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل.

ونقلت رويترز عن وكالة الجيولوجيا الإندونيسية قولها على تويتر اليوم إن بركان ميرابي قذف سحباً ساخنة وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل تقريباً والثانية صباحاً بالتوقيت المحلي ما دفع 253 من السكان في المنطقة المحيطة به في إقليم يوجياكارتا إلى مغادرة منازلهم.

ويعتبر بركان ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وكان مدرجاً بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث وآخر ثوران عنيف له حدث عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً.

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