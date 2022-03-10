الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك بعد الآن في جلسات مجلس أوروبا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2022-03-09
حزبا البعث العربي والشيوعي الكوبي يؤكدان ضرورة التعاون لمواجهة تحديات البلدين المشتركة
2022-03-09
إيران تدعو منظمة حظر الأسلحة إلى الاهتمام باعتبارات وحقوق سورية
2022-03-09
السفير عطية: واشنطن وحلفاؤها مستمرون في تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2022-03-08
مباحثات سورية عراقية في بغداد لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التغيرات المناخية
2022-03-08
لجنة الصداقة السورية الروسية: نقف مع الشعب والقيادة الروسية في العملية العسكرية الخاصة بدونباس
2022-03-08
السفير حداد يحذر من تحويل سلطات كييف أوكرانيا إلى (إدلب أوروبية)
2022-03-08
محليات
ضبط 11 طناً خبز تمويني يابس ومواد علفية بريف دمشق
2022-03-09
تأمين 43 محولة كهربائية لتحسين خدمات الكهرباء والمياه بدرعا
2022-03-09
الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات الجبلية
2022-03-09
توزيع منحة أعلاف للدواجن في السويداء
2022-03-09
تكريم أسر شهداء وجرحى وإطلاق الجزء الأول من كتاب “حكايات أثيرة” بطرطوس
2022-03-09
تشغيل محطة مياه التح في ريف إدلب المحرر
2022-03-09
المقداد يستقبل وفد المنظمة الدولية للهجرة ويبحث معه سبل تفعيل عملها في سورية
2022-03-09
رياضة
مانشسترسيتي يتأهل إلى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-03-10
ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-03-10
الجزائري رياض محرز يتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي
2022-03-09
الصينية تشانغ تتوج بذهبية التزلج الألبي في دورة الألعاب البارالمبية
2022-03-09
بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ131 على التوالي
2022-03-09
فرايبورغ يعلن تمديد التعاقد مع مدربه سترايش
2022-03-09
بايرن ميونيخ يفوز على سالزبورج النمساوي بسباعية
2022-03-08
اقتصاد
ازدياد الأزمة الغذائية العالمية جراء العقوبات الأمريكية على روسيا وحظر التصدير حل عند بعض الدول
2022-03-09
وزير الزراعة: على الغرف الزراعية أخذ دور داعم للفلاحين
2022-03-09
استئناف تمويل مشروع التحول للري الحديث في الغاب خفض تكاليف الإنتاج الزراعي
2022-03-09
السورية للتجارة بحمص تخطط لزيادة منافذ البيع في الريف والمدينة
2022-03-09
النباتات العطرية والطبية عوائد كبيرة وتكاليف إنتاج مخفضة
2022-03-09
صناعيون ومستثمرون في حمص: تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض يشجع إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة
2022-03-09
البنك المركزي الروسي يعلن مجموعة إجراءات لبث الاستقرار في سوق العملات المحلية
2022-03-09
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