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عــاجــل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: نسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا ولم ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء

الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك بعد الآن في جلسات مجلس أوروبا

2022-03-10

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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: نسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا ولم ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء

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