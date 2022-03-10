مصر تسجل 13 حالة وفاة 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 13 حالة وفاة و 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 493658 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 24257 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 322 متعافين من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 423457 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 22 حالة وفاة و 882 إصابة بفيروس كورونا.

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