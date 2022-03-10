ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

مدريد-سانا

حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً بقيادة نجمه كريم بنزيما بنتيجة 3-1 على باريس سان جيرمان بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية (هاتريك) في الدقائق (61و 76و 78) بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد بي إس جي بهدف دون رد سجله مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا االفوز حسم الميرنغي عبوره لربع النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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