البنتاغون يعلن إغلاق الباب أمام إمداد أوكرانيا بطائرات قتالية

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم إغلاق الولايات المتحدة الباب أمام إمداد أوكرانيا بطائرات قتالية بولندية محذراً من أن ذلك سيكون خطوة ذات مخاطر كبيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن البنتاغون إن تقديرات الأجهزة الاستخبارية الأمريكية حذرت من أن امداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة يشكل خطورة كبرى الأمر الذي يمكن أن تعتبره روسيا خطوة تصعيدية.

من جهته أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن البنتاغون لا يؤيد في هذه اللحظة نقل مقاتلات إضافية إلى القوات الجوية الأوكرانية وأن هذا الأمر لا ننوي دراسته في الوقت الحالي لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن توريد مثل هذه المقاتلات لن يغير كثيراً فعالية عمليات القوات الأوكرانية إضافة إلى كونها تشكل خطراً عالياً وقد تتسبب في رد ملموس من الجانب الروسي ما يزيد من احتمال تصعيد عسكري مع الناتو.

يشار إلى أن هذا البيان جاء بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي إثر عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.

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