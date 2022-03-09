عطر من حديقة نون النسوة.. أمسية لشاعرات في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

حملت الأمسية الشعرية التي استضافها المركز الثقافي بأبو رمانة تحت عنوان عطر من حديقة نون النسوة احتفاء بيوم المرأة العالمي معاني وطنية جسدت دور النساء السوريات في مواجهة الحرب على سورية.

واستحضر الشاعر الدكتور أسامة حمود مقدم الأمسية قصيدة للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري التي تغنت بالمرأة وبالزوجة على وجه الخصوص.

وشاركت الشاعرة والإعلامية هيلانة عطالله بقصائد وجدانية ووطنية تحدثت عن دور المرأة في الحياة الإنسانية ولم الشمل ودورها في إرساء المحبة بدلاً من العداء كما ألقت قصيدة تغنت ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الأرض.

كما ألقت الشاعرة والفنانة التشكيلية آيات علي جوبان قصائد عاطفية وإنسانية تماهت بجرسها الموسيقي السلس وبعباراتها الانسيابية.

أما الشاعرة إيمان الموصللي ألقت نصوصا تنوعت بين الوجداني والفلسفي والإنساني وتجلي حب الوطن والتعبير عما نعانيه وما نأمل به من فرح قادم.

رافق الأمسية الشعرية فقرات موسيقية وغنائية قدمها عازف العود الفنان زاهر الرفاعي وعازف الدف القاص بشار بطرس أديا خلالها مجموعة أغان طربية.

هادي عمران

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