النظام السعودي يجدد خرق وقف النار واستهداف الأحياء اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 151 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة قوله اليوم إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية إضافة إلى 24 خرقاً بقصف مدفعي و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي سياق متصل جدد طيران العدوان السعودي استهداف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية وشن 15 غارة على محافظة حجة و6 غارات على محافظة مأرب و غارتين على محافظة الجوف.

وفي وقت سابق اليوم استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب اثنان آخران بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

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