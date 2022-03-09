بيلاروسيا تؤكد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارتها في إيطاليا

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارة بلادها في إيطاليا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية البيلاروسية قولها في بيان “إنه في يوم الـ 9 من آذار 2022 في تمام الساعة الرابعة وثلاث دقائق فجراً اقترب أشخاص مجهولون يرتدون أقنعة من مبنى البعثة البيلاروسية حاملين في أيديهم أشياء مجهولة ثم أضرموا فيها النيران وألقوها على أراضي السفارة” مشيراً إلى أن أحد المقذوفات انفجر ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمبنى السفارة بينما لم يصب موظفو البعثة الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية البلاروسية أنه بعد الفحص البصري لأحد المقذوفات الذي لم ينفجر تبين أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة بدائية الصنع محشوة بالبارود.

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