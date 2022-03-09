ستولتنبيرغ: فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة في أوروبا

أوتاوا-سانا

أكد ينس ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” رفض الحلف فرض حظر جوي فوق أوكرانيا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن ستولتنبيرغ قوله خلال مؤتمر أونلاين نظم في كندا اليوم: “لا نستطيع ضمان الحظر الجوي في ظروف عمل سلاح الدفاع الجوي الروسي كما سيسفر ذلك أيضاً عن اشتباكات مباشرة مع روسيا وسيكون ذلك اصطداماً مباشراً بين القوات التابعة للناتو والقوات الروسية”.

وأضاف يجب الإدراك أن الحديث لا يدور عن مجرد إعلان حظر جوي فحسب إذ لا بد من ضمانه محذرا من أن هذه التطورات لن تقود فقط إلى تصاعد كبير للأزمة في أوكرانيا بل وإلى تهديد وقوع حرب شاملة في أوروبا بمشاركة أعضاء الناتو.

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