لقاء شعري منوع محوره المرأة في الحسكة

الحسكة-سانا

تنوعت قصائد اللقاء الشعري الذي نظمته جمعيتا صفصاف الخابور الثقافية والبر والإحسان الخيرية بالتعاون مع جمعية المودة الخيرية – مركز سوا شباب من حيث الشكل والمضمون وإن كان محورها متركزاً حول المرأة.

اللقاء استهل بقصائد من الشعر المقفى للشاعرة فاطمة شيخو حملت عناوين (جفاف عيناك خابور ) كان الإنسان وهمومه حاضراً في معانيها والارتباط المكاني والحنين إلى الماضي عنوانها الأبرز فيما تلت الشاعرة عفراء عبيد مجموعة من الخواطر الشعرية التي تجسد بوح نفس صادقة ملؤها الخير والمحبة فيما مجدت الشاعرة نوره خليف بقصائدها الوطن وشموخه ونصره الأكيد على كل معتدٍ.

مشاركات شعرية فردية شارك فيها كذلك كل من الشعراء منير خلف وخليل كركوكلي و فائزة القادري وريم مخول حملت الهم الوطني والإنساني والاجتماعي وثمنت دور المرأة في البناء والتربية والدفاع عن الأوطان.

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