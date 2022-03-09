الدفاع الروسية تحذر من استخدام القوميين الأوكرانيين أسلحة كيميائية في خاركوف

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن القوميين الأوكرانيين يستعدون لتنفيذ استفزازات في مدينة خاركوف باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدامها.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة في بيان اليوم قولها: “في ليلة 9 آذار تم شحن نحو 80 طناً من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران” مضيفة إن السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي.

وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي حذر مؤخراً من احتمال إعداد الولايات المتحدة أو حلفائها لاستفزاز خطير في أوكرانيا ولا سيما بعدما كشف المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف عن إمكانية قيام لقوات الأوكرانية بشن هجوم كيميائي استفزازي في منطقة دونباس واتهام روسيا به.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت مؤخراً بتوريد حاويات بأسلحة كيميائية إلى أوكرانيا تم نقلها فيما بعد إلى مناطق قريبة من خط التماس في دونباس وأن هذه الأسلحة معبأة بطريقة يمكن أن تسقط من الطائرات دون طيار.

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