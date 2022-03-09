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تأمين 43 محولة كهربائية لتحسين خدمات الكهرباء والمياه بدرعا

2022-03-09

درعا-سانا

أمن فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا 43 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة لتحسين خدمات المياه والكهرباء في منازل المواطنين بالمحافظة.

وقال رئيس الفرع الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لسانا إن الفرع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجاب لنداءات المواطنين الذين عانوا سنوات طويلة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى جانب توقف عدة آبار ومحطاتِ ضخ عن إيصال المياه للعائلات وقام بتقديم محولات كهربائية لصالح الشركة العامة لكهرباء درعا ومؤسسة مياه الشرب بهدف الإسهام بإعادة خدمات التيار الكهربائي وتحسينها إضافة لإعادة تشغيل الآبار ومحطات ضخ المياه.

وأضاف المسالمة إن عدد المواطنين الذين استفادوا من استجابة المحولات الكهربائية تجاوز 180 ألف مواطن يقطنون في أماكن مختلفة.

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