الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المنطقة الساحلية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة والوديان ومن المتوقع أن تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة مع ساعات المساء.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم/سا أحيانا على المناطق الغربية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 13/5

المنطقة الجنوبية 14/6

المرتفعات الجبلية 7/ ناقص 2

المنطقة الوسطى 11/6

المنطقة الساحلية 15/11

المنطقة الشمالية 11/4

منطقة الجزيرة 14/5

المنطقة الشرقية 18/9

منطقة البادية 15/6.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency