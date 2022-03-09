الفلبين ستمضي في صفقة شراء مروحيات روسية

مانيلا-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية اليوم انها ستمضي في صفقة لشراء 17 مروحية نقل عسكرية من روسيا تم التوقيع عليها في وقت سابق ودفع ثمنها جزئياً قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا قوله إن “العقد الذي تبلغ قيمته 249 مليون دولار لشراء مروحيات من طراز مي17 تم توقيعه في تشرين الثاني الماضي وسددت الفلبين دفعة أولية في كانون الثاني” مضيفاً: “لا نرى أي احتمال لإلغائها حتى هذه اللحظة”.

وبموجب الاتفاقية سيتم تسليم الدفعة الأولى من المروحيات المتعددة الأغراض من شركة سوفتكنو اكسبورت الروسية بعد نحو 24 شهراً من انتهاء ولاية الرئيس رودريغو دوتيرتي البالغة ست سنوات في حزيران.

ووفقاً لمسؤولين فإن المروحيات يمكن أن تستخدم في القتال وعمليات البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency