ألمانيا تعلن أنها لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

برلين-سانا

أكدت ألمانيا أنها لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا وهي تأمل في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام عن المستشار الألماني أولاف شولتس قوله للصحفيين “ألمانيا لن تقدم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا وعلينا أن نفكر ملياً فيما يتعين علينا القيام به وهذا بالتأكيد لا يشمل الطائرات المقاتلة”.

وأشار شولتس إلى أن الجميع بحاجة إلى حل دبلوماسي وبذل جهود متضافرة جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين معرباً عن أمله أن يكون هناك حل في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للخروج من هذا الوضع.

وكانت بولندا أعلنت الأحد الماضي أنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في الأزمة الحالية في أوكرانيا ولن ترسل أي طائرات أيضاً.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال مؤخراً إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عدداً من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة محذراً من أن السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح.

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