الصحة العالمية تحذر من مخاطر سلالات جديدة لكورونا

جنيف-سانا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس اليوم أن جائحة فيروس كورونا المستجد بعيدة عن الانتهاء محذراً من مخاطر سلالات جديدة له.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن غيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي “إن جائحة كوفيد 19 بعيدة عن الانتهاء وهي لن تنتهي في أي مكان طالما لم تنته في العالم بأسره”.

وشدد غيبريسوس على أن الفيروس لا يزال يتطور مشيراً إلى أنه أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من ستة ملايين شخص في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم أن حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة به واصلت التراجع على الصعيد العالمي الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن منطقة غرب المحيط الهادئ هي الوحيدة التي سجلت زيادة في الإصابات.

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