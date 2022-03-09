القوميون الأوكرانيون يقصفون منشآت توفر الطاقة لمحطة تشيرنوبيل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازاً خطيراً للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف قوله في تصريحات صحفية: إن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد محفوف بمخاطر كبيرة حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية مبيناً أن المتخصصين الروس اتخذوا تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل.

وأضاف بانكوف: إن الجانب الأوكراني يمتنع عن تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت بوقت سابق اليوم أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية.

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