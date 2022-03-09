بكين-سانا

جددت الصين اليوم رفضها بشدة العقوبات أحادية الجانب على روسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية “تشاو لي جيان” قوله في مؤتمر صحفي عقب الحظر الأمريكي على النفط الروسي وواردات الطاقة الأخرى الذي أعلن أمس: إن “الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب على روسيا” مشيراً إلى أن “هذه العقوبات ليس لها أساس في القانون الدولي”.

وأضاف تشاو إن “الصين ستواصل التعاون التجاري الطبيعي مع روسيا بما في ذلك تجارة النفط والغاز” معتبراً أن “العقوبات لن تجلب السلام أو الأمن ولكنها ستؤدي فقط إلى صعوبات شديدة للاقتصادات وسبل العيش في البلدان المعنية كما أنها ستعزز الانقسام والمواجهة”.

وشدد تشاو على أن الصين وروسيا تحافظان على تعاون جيد في قطاع الطاقة وستواصلان التعاون التجاري بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

ورداً على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن الولايات المتحدة لديها الوسائل لاتخاذ خطوات إذا لم تلتزم الصين بالعقوبات المفروضة على روسيا قال تشاو: إن “الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن المصالح المشروعة للشركات الصينية والأفراد الصينيين” مضيفاً أن “العقوبات ليست وسيلة أساسية وفعالة لحل المشكلات وتعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال العقوبات الأحادية أو الولاية القضائية طويلة الذراع من الجانب الأمريكي”.

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