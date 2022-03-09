روسيا توافق على تأميم إنتاج الشركات الأجنبية المنسحبة منها

موسكو-سانا

وافقت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية لحزب روسيا الموحدة: إن اللجنة الحكومية وافقت على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات مشيرة إلى أنها “تنص على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات المنظمات الأجنبية خارج السوق الروسية”.

وكان أمين مجلس حزب روسيا الموحدة الحاكم اندريه تورتشاك اقترح أول أمس تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها ووقف مشاريعها في روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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