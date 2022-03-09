تكريم أسر شهداء وجرحى وإطلاق الجزء الأول من كتاب “حكايات أثيرة” بطرطوس

طرطوس-سانا

تقديراً لتضحيات الشهداء… نظم فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس ومؤسسة أرض الشام فعالية تضمنت تكريم عدد من ذوي الشهداء والجرحى بالمحافظة وإطلاق الجزء الأول من كتاب “حكايات أثيرة”.

الفعالية التي شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء وأقيمت في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس تحدث عنها منذر عيسى رئيس الفرع لمراسلة سانا قائلاً: إن كل ما نقدمه لذوي الشهداء لا يساوي شيئاً أمام تضحيات أبنائهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.

ولفت إلى أن إصدار الجزء الأول من كتاب “حكايات أثيرة” يروي في أقسامه الثلاثة حكايات بطولية لشهداء من مختلف المحافظات على لسان ذويهم ورفاق السلاح وهي خطوة قام بها الاتحاد مع مؤسسة أرض الشام تقديراً ووفاء لدماء الشهداء الزكية.

بدوره أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام باسل الدنيا أن المؤسسة تعنى بالشأن الثقافي والتنموي والتعليمي وتأسست من نحو عام ونصف العام بريف دمشق وعملت مع اتحاد الكتاب العرب لجعل باكورة إصداراتها كتاب “حكايات أثيرة” بمثابة وثيقة تاريخية تروي قصص البطولة والتضحية للأجيال القادمة.

الأديبة ليندا إبراهيم عضو لجنة الإعداد لكتاب “حكايات أثيرة” بينت أنه تم بمشاركة 15 كاتباً من محافظات عدة واستغرق إنجازه نحو 6 أشهر ويحوي قصصاً لبطولات شهداء من أرض المعركة على لسان رفاقهم وذويهم عبر زيارات لهم ليكون شاهداً على مرحلة تاريخية أسست لمستقبل سورية.

الكاتب حسن الناصر الذي شارك بإعداد الكتاب متحدثاً فيه عن شهادة والديه وشقيقته خلال معارك بريف حماة الشمالي عام 2014 قال: “نحتاج بهذه المرحلة لتوثيق بطولات الجيش والشعب السوري والتي تأتي في مقدمة مهام وواجبات الأديب”.

ولفت عدد من ذوي الشهداء إلى أهمية الكتاب الذي تم إهداؤه لهم اليوم بعد تجميع معلومات دقيقة عن تفاصيل عايشها الشهداء في أصعب لحظات الحرب كما قالت سهام يوسف زوجة الشهيد العميد علي شاهين بينما اعتبرته غنوة منصور زوجة الشهيد حسن حسن نبراسا للأجيال القادمة في حين رأى الجريح حسن مرعي أن قيمة الكتاب تكمن في تقديمه وعرضه للواقع والحقيقة.

وقدم الشاعر محمود حبيب قصيدة من وحي المناسبة بعنوان “يا سيد العشاق يا وطني”.

فاطمة حسين

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