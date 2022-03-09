تشغيل محطة مياه التح في ريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة إدلب بتشغيل محطة مياه التح في ريف إدلب المحرر على الشبكة الكهربائية وإيصال المياه لمنازل الأهالي عبر خطوط الشبكة بعد الانتهاء من تأهيلها.

وذكر المهندس محمد العجمي مدير المؤسسة لمراسل سانا أنه بعد زرع 11 برجاً ومد الأسلاك وتركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولت أمبير وقاطع رئيسي ومبدلة بين المولدة والكهرباء تم التشغيل التجريبي للمحطة قبل أيام.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفرا بمقدار خمسة آلاف ليتر من المازوت شهرياً عند تشغيل مضخات المياه على الكهرباء لملء الخزانات والضخ لبلدة التح ومنازلها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency