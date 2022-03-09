موسكو: سيتم تأكيد انتهاك كييف وواشنطن لاتفاقية (حظر البيولوجية)

موسكو-سانا

رأى رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم أن واشنطن وكييف تدركان خطورة وضعهما بحال وصول العينات المختبرية البيولوجية التي دمرتها أوكرانيا في شباط الماضي إلى خبراء روس حيث من المحتمل أن تؤكد حقيقة انتهاكهما الاتفاقيات الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سلوتسكي قوله عبر حسابه على موقع تلغرام “من الواضح أن القائمين الأمريكيين على نظام كييف يفهمون بوضوح في حال وصول العينات المختبرية التي دمرتها النيران في أوكرانيا إلى الخبراء الروس أنه سيتم تأكيد انتهاك كييف وواشنطن للاتفاقية بشأن حظر الأسلحة البيولوجية.. وهذا سياق مختلف تماما للأنشطة الأمريكية في أوكرانيا وضغط العقوبات على روسيا.. يمكننا التحدث عن جرائم على نطاق عالمي والدعاية لها الآن غير مرغوب فيها في البنتاغون”.

وحذر سلوتسكي من إمكانية وقوع محتمل لعينات من الأسلحة في أيدي القوميين الأوكرانيين متسائلا عن دراية السلطات الأمريكية بعواقب الاستفزازات المحتملة.

وكانت الخارجية الروسية أكدت اليوم أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماماً صورة ومزاعم عدم مشاركة واشنطن في التحريض والعمل ضد روسيا معتبرة أن ذلك يمثل أداة تهديد مباشر لموسكو.

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