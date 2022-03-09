كييف تطلب من برلين المساعدة بتنظيم اجتماع لزيلينسكي مع بوتين

كييف-سانا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم أن كييف طلبت من ألمانيا المساعدة بتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي معتبرة أن الأخير “جاهز للحوار المباشر”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني إيغور جوفكفا قوله: إن “المفاوضات الجادة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع الروس ستكون ممكنة على المستوى الرئاسي، وزيلينسكي مستعد لذلك” مضيفاً “يجب أن يساعدنا الشركاء الدوليون في تنظيم مثل هذا الاجتماع”.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن كييف توجهت إلى المستشار الألماني أولاف شولتز للمساعدة في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وسبق لروسيا وأوكرانيا أن عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية لكن الممرات الإنسانية لم تعمل بشكل كامل.

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