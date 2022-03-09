الدفاع الروسية: تعطيل 90 بالمئة من المطارات العسكرية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم نجاح القوات الروسية بتعطيل 90 بالمئة من المطارات العسكرية الأوكرانية وتدمير 2786 موقعاً تابعاً للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف في موجز صحفي: إن المنشآت العسكرية الأوكرانية المدمرة تشمل مركزين لإدارة القتال و6 منظومات صواريخ مضادة للجو و4 مستودعات ذخائر ووقود و37 موضعاً لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف: إن 2786 موقعاً تابعاً للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في هذا البلد بينها 953 دبابة وآلية مدرعة أخرى و101 راجمة صواريخ و351 مدفعاً و718 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و93 طائرة مسيرة.

وتابع الجنرال الروسي: إن 89 طائرة و57 مروحية تابعة للجيش الأوكراني تم تدميرها على الأرض وفي الجو من قبل القوات الجوفضائية الروسية وأن جزءاً من الطائرات الأوكرانية طارت إلى رومانيا ولا تشارك في العمليات القتالية.

وأضاف كوناشينكوف: إن 90 بالمئة من المطارات العسكرية الأوكرانية تم تعطيلها نتيجة أداء القوات الروسية ولا ينفذ الطيران الأوكراني سوى طلعات منفردة.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي الأوكراني جرى تدميرها بنسبة تزيد على 90 بالمئة من قدراتها مشيراً إلى أن تدمير جزء كبير من محطات الرادار العسكرية حرم القوات المسلحة الأوكرانية من معلومات عن الوضع في أجواء البلاد الأمر الذي تحاول قيادة الجيش الأوكراني تعويضه عبر تلقي بيانات من طائرات تابعة لمنظومة “أواكس” لحلف الـ “ناتو” والتي تقوم بدوريات على مدار الساعة في أجواء بولندا.

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