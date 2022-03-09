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عــاجــل الدفاع الروسية: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع من أراضي بولندا لصالح الجيش الأوكراني

وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا وشعبها

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