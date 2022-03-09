وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا وشعبها

دمشق-سانا

نفذ طلاب وأساتذة جامعة دمشق اليوم وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها .

يتبع..

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