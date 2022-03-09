وقفة تضامنية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق مع روسيا وشعبها

دمشق-سانا
نفذ طلاب وأساتذة جامعة دمشق اليوم وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها .
يتبع..
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|الدفاع الروسية: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع من أراضي بولندا لصالح الجيش الأوكراني
دمشق-سانا
نفذ طلاب وأساتذة جامعة دمشق اليوم وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها .
يتبع..
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency