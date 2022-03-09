بمناسبة يوم المرأة العالمي… تنظيم احتفالية باللاذقية وحملة (لا تسكتي) بالرقة

اللاذقية والرقة-سانا

تقديراً لدور المرأة في بناء المجتمع السليم وبمناسبة يوم المرأة العالمي نظمت جمعية موزاييك للإغاثة والتنمية الإنسانية احتفالية في المتحف الوطني باللاذقية تضمنت عدداً من النشاطات ومعرضاً حرفياً وتكريماً لسيدات ناجحات في المجتمع وكورالاً تراثياً ومشهداً تمثيلياً يعبر عن معاناة المرأة من العنف الأسري.

الدكتور عمر بلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان والقائم بالأعمال حالياً أوضح أن المرأة السورية مثال للصمود وهي محط تقدير من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤكداً على الاهتمام ببرنامج تمكين المرأة من خلال التركيز على التأهيل والتدريب وتقديم الخبرات والخدمات المتعلقة بالحد من العنف الأسري والتحفيز لتعديل القوانين المتحيزة ضد المرأة.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر سباعي أشارت إلى أن الاحتفالية تأتي ضمن فعالية (لا للعنف) وهي إضاءة على الرفض التام للعنف الأسري وعن كيفية التعامل معه بما يساهم في تمكين المرأة وحل الإشكاليات واللجوء إلى الاستشارة النفسية والقانونية في الوقت المناسب.

الدكتورة سحر جبور المدير الطبي في جمعية موزاييك لفتت إلى أن الجمعية لديها برامج طبية وتعليمية وبرامج أخرى لتمكين المرأة والشباب مشيرة إلى تنظيم معرض لوحات تخدم شعار (لا للعنف) وورشة عمل مع عدد من الأسر للنقاش حول كيفية الحد من العنف الأسري من خلال تفعيل أو تعديل قوانين جديدة تخدم المرأة إضافة إلى إقامة كورال تراثي ومشهد تمثيلي بين امرأة معنفة وزوجها والمحامي والقاضي بعنوان (معاً لتغيير القانون).

مايا ديرعطاني من برنامج الأغذية العالمي أوضحت أن البرنامج قدم قسائم غذائية لأكثر من 6017 امرأة من النساء الحوامل والمرضعات منذ عام 2019 إضافة إلى تقديم قسائم غذائية لدعم 800 طالب من الفئة ب موزعين على أكثر من 35 مدرسة في محافظة اللاذقية.

لما علي مديرة مركز بيتنا وهو مشروع دعم وتمكين للمرأة بالشراكة بين جمعية موزاييك وصندوق الأمم المتحدة للسكان أشارت إلى أن الاحتفالية شملت معرضاً حرفياً عبارة عن أعمال يدوية لسيدات تم دعمهن وتدريبهن من خلال مركز بيتنا إضافة إلى تكريم المميزات منهن تقديراً لإنجازاتهن.

دعد عجي رئيسة جمعية ايثار الخيرية اعتبرت أن هذه المناسبة مهمة لتكريم أمهات الشهداء اللواتي أثبتن أن المرأة السورية قوية وتستطيع أن تفعل المستحيل وجرى خلال الاحتفالية أيضاً تكريم الشابة غنى كردي 13 عاماً الحاصلة على ميدالية فضية في الماراثون البرمجي السوري بالتعاون مع الجامعة الافتراضية السورية إضافة إلى تكريم سعاد سينو من رواد جمعية بيتنا وعدد من المشاركات المميزات بهدايا رمزية.

وفي محافظة الرقة سلطت جمعيتا (قمح للأعمال الخيرية) و(نبراس للتنمية) بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة الضوء على أهداف حملة (لا تسكتي) التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان للتعريف بحقوق المرأة والتوعية بقضايا العنف وخاصة الأسري وتوعية المعنفات بحقوقهن التي يضمنها القانون والخدمات المتاحة لهن في وحدة حماية الاسرة بالهيئة.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة احمد المرشد في تصريح لمراسل سانا أن الهدف الأساسي من الحملة التعريف والتوعية بقضايا العنف وخاصة الأسري لافتاً إلى أن الحملة تتضمن أنشطة توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع مع مواصلة توفير الخدمات عبر وحدة حماية الأسرة.

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