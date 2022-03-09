بيسكوف: روسيا مهتمة بإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم اهتمام روسيا بإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا في أقرب وقت مبيناً أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي: “الموقف الروسي واضح للغاية.. لقد كان ولا يزال مهتما بمواصلة المفاوضات وتم لفت انتباه المفاوضين الأوكرانيين إليه” مضيفاً: “نحن مهتمون بإجراء جولات جديدة من الاتصالات بمجرد أن يكون المفاوضون الأوكرانيون جاهزين لذلك”.

وفي وقت سابق صرح ممثلو كل من موسكو وكييف أن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية التي عقدت في بيلاروس الاثنين الماضي لم تحقق النتائج المرجوة وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة الاجتماعات.

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