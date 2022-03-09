تسوية أوضاع عشرات المطلوبين في مركز بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

أفاد مراسل سانا بأن الجهات المختصة سوت أوضاع عشرات المطلوبين في مركز بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي الذي فتحته في العشرين من الشهر الماضي.

يتبع..

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