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تسوية أوضاع عشرات المطلوبين في مركز بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي

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استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

محافظات-سانا واصلت الجهات المختصة تسوية أوضاع المطلوبين الراغبين بالانضمام إلى التسويات المستمرة

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