زاخاروفا: اليابان تتبع تعليمات الغرب بشكل يدمر مصالحها الوطنية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اليابان تتصرف بشكل هدام فيما يتعلق بمصالحها الوطنية من خلال انضمامها إلى الغرب في عقوباته ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم تعليقا على العقوبات التي أعلنتها طوكيو وعلى مطالبات المسؤولين اليابانيين باستعادة أراض من روسيا “لسوء الحظ شاركت اليابان بنشاط في هذا الاتجاه الغربي وهي تتبع جميع التعليمات بخنوع.. من الواضح أنهم ببساطة لا يدركون مدى تدميرهم لمصالحهم الوطنية”.

وكانت اليابان أعلنت فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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